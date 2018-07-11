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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киевской области обнаружили более 300 кустов конопли: владелец участка не знал о растениях

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В Киевской области обнаружили более 300 кустов конопли
В Киевской области обнаружили более 300 кустов конопли / НПУ

Полицейские в Киевской области, в поле под Ирпенем, обнаружили 348 кустов конопли, которые росли на частном участке владельца, который не знал об этом.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Правоохранители уничтожили кусты путем сожжения, только несколько растений были изъяты для проведения экспертизы. Благодаря проведению ряде неотложных розыскных мероприятий, правоохранители установили ранее судимого мужчину, который выращивал эту коноплю.

конопля київ
В Киевской области было обнаружено 300 кустов конопли

Правоохранители уничтожили кусты путем сожжения

По данному факту открыто уголовное производство за посев или выращивание снотворного мака или конопли.

"Напомним, что за незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли действующим законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность. Подобные действия наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3-х лет. За посев или выращивание снотворного мака в количестве 500 и более растений или конопли в количестве 50 и более растений – наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет", – отметили в сообщении.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Наркотики
Источник: 24 канал
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