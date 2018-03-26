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В Киевской области зафиксировали новые случаи кори среди военных

27 Читати новину українською
Корь у военнослужащих
Корь у военнослужащих / maximum.fm

На сегодня госпитализированы уже 12 военнослужащих. Вспышка кори зафиксирована в Ирпене.

На Киевщине, в Ирпенскую центральную городскую больницу доставлены 7 военнослужащих Национальной гвардии с подозрением на корь и 6 – с подозрением на ветрянку. Обновленные данные о вспышке болезни среди военнослужащих размещены в сообщении Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Известно, что 24 марта за медицинской помощью в Ирпене уже обращались 6 военнослужащих с ветрянкой и еще 5 с подозрением на корь. На сегодня в Киевской области – 12 госпитализированных с подозрением на корь.

По состоянию на 26.03.2018 года в Киевской области также госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь. Локализация болезни: Десна – 4 человека, Киев – 3 человека, Белая Церковь – 1 человек и Ольшаница – 4 человека. Командованием воинских частей проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции,
– говорится в сообщении.

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В Военной прокуратуре Центрального региона Украины уже определили источник болезни – это общежитие в Ирпене, в котором проживают госпитализированные военнослужащие Нацгвардии. В настоящее время состояние здоровья больных нормализовалось, они находятся в инфекционном отделении.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина сообщила, что во все области Украины поставлена ​​партия вакцин от кори в количестве 220 тысяч доз.

Теги: Новости Украины Здоровье Нацгвардія Новости Киева Корь
Источник: 24 Канал
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