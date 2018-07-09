В киевском метро могут появиться туалеты для пассажиров

В Украине уже есть туалеты для пассажиров на некоторых станциях харьковского метрополитена, теперь обустроить их могут и в киевском метро.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что в сети появилось много предложений относительно туалетов в метро, доступных для обычных людей (пассажиров метро). "Вопрос не новый и периодически поднимается гражданами. Насколько мне известно, в Киеве даже создавали такую петицию, которую поддержало многие киевляне. То есть запрос у общества есть", – сказал Лев Парцхаладзе.

Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено. Поэтому, обновляя ДБН относительно метрополитенов, мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них,

– заверил Парцхаладзе.

По его словам, сначала нужно проанализировать все технические возможности, в частности как это можно выполнить, и сделать оценку вопроса со всех сторон. Ключевые критерии: необходимость, безопасность и соотношение по стоимости.



"Возможно, на самых перронах станций делать это будет сложно технически. Альтернативные варианты – проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано, например, в подземках Лондона, Парижа или Рима работают такие туалеты", – добавил Парцхаладзе.