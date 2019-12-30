В киевском метро взрывчатки не нашли: станцию "Крещатик" уже открыли

Станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрывали после анонимного звонка о минировании. Взрывчатки не нашли, а станцию открыли.

Метро уже работает в обычном режиме, сообщили в твиттере Киевского метрополитена. Обратите внимание: Кабмин усилил ответственность за фейковые минирования Взрывоопасных предметов на станции не нашли. Увага!

Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід.



Надійшов анонімний дзвінок про мінування!



Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 30 декабря 2019 г. Накануне появилось сообщение о том, что станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Увага!

Станцію "Хрещатик" + пересадку на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід.



Надійшов анонімний дзвінок про мінування!



Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 30 декабря 2019 г.