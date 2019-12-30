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      В киевском метро взрывчатки не нашли: станцию "Крещатик" уже открыли

      19 Читати новину українською
      В метро Киева искали взрывчатку / slovoidilo.ua

      Станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" закрывали после анонимного звонка о минировании. Взрывчатки не нашли, а станцию открыли.

      Метро уже работает в обычном режиме, сообщили в твиттере Киевского метрополитена.

      Обратите внимание: Кабмин усилил ответственность за фейковые минирования

      Взрывоопасных предметов на станции не нашли.

      Накануне появилось сообщение о том, что станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Чрезвычайное происшествие
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