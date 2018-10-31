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      В киевском ресторане официант швырнул торт в лицо посетительнице: курьезное видео

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      В киевском ресторане официант швырнул торт в лицо посетительнице
      В киевском ресторане официант швырнул торт в лицо посетительнице / Скриншот из видео

      В социальной сети появилось видео, как в одном из ресторанов Киева официант швырнул торт в лицо скандальной посетительнице.

      Соответствующее видео опубликовал в своем Instagram хореограф Ричард Горн.

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      На этих кадрах видно, как две женщины беспричинно кричат на официантов. Один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице. Второй официант взял блюдо со стола и бросил его в другую гостю ресторана. После этого сотрудники заведения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.

      Сам хореограф заметил, что он на стороне официантов.

      Выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "персонам внимание",
      – написал хореограф.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      У меня для вас вкусняха господа Сегодня заехал на обед в @gurammaitaliana и наткнулся на двух провинциальных БЫЧЕК?? которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим «великосветским персонам» внимание Мгновенная карма или как довы.......сь две Бычки. Я успел заснять. Смех и грех , но я на стороне официантов а что думаете вы ? #бычки #пацанывообщеребята

      Допис, поширений Горн (@richardgorn)

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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