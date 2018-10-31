В киевском ресторане официант швырнул торт в лицо посетительнице: курьезное видео
В социальной сети появилось видео, как в одном из ресторанов Киева официант швырнул торт в лицо скандальной посетительнице.
Соответствующее видео опубликовал в своем Instagram хореограф Ричард Горн.
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На этих кадрах видно, как две женщины беспричинно кричат на официантов. Один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице. Второй официант взял блюдо со стола и бросил его в другую гостю ресторана. После этого сотрудники заведения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.
Сам хореограф заметил, что он на стороне официантов.
Выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "персонам внимание",
– написал хореограф.
Источник: 24 канал
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