В киевском ресторане пьяный мужчина при детях избил жену и угрожал ножом посетителям

Вечером 19 сентября в одном из грузинских ресторанов в Киеве произошла кровавая драка между супругами навеселе. Мужчина агрессивно отреагировал на ревность своей жены, избил ее и ножом угрожал расправиться с ее защитником.

Празднование дня рождения закончилось травмами для трех киевлян в одном из грузинских ресторанов на Голосеевском проспекте. О конфликте сообщает сайт Информатор.

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В ресторане находились супруги со своими детьми. Женщина приревновала своего мужа к подруге и захотела выяснить отношения. В ответ получила от него тумаки и ругань.

Как рассказала администратор заведения, увидев окровавленную посетительницу, она мгновенно вызвала охранников. Другие присутствующие ради собственной безопасности сразу покинули заведение.

За избитую женщину вступился посетитель из соседнего столика. Тогда обидчик схватил нож со стола и начал угрожать им всем присутствующим.



Мужчина среди ресторана на глазах у собственных детей избил свою жену / фото: Информатор

Успокоить нападающего удалось только охранникам, которые вывели агрессора. Работник охранной фирмы рассказал, что женщина была вся в крови на момент, когда они приехали в ресторан.

Но когда на вызов приехала полиция, пострадавшая стала всячески защищать своего мужа. Нападение на себя она назвала "обычной семейной драмой", на которую не надо обращать внимания. Однако обидчика передали патрульным.



Патрульные задержали нападавшего, который избил жену и ножом угрожал присутствующим / фото: Информатор