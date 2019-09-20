15:05
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Что Зеленский будет делать с землей. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В киевском ресторане пьяный мужчина при детях избил жену и угрожал ножом посетителям

      2 Читати новину українською
      В Киеве выпивший в ресторане избил собственную жену
      В Киеве выпивший в ресторане избил собственную жену / kiev.informator.ua

      Вечером 19 сентября в одном из грузинских ресторанов в Киеве произошла кровавая драка между супругами навеселе. Мужчина агрессивно отреагировал на ревность своей жены, избил ее и ножом угрожал расправиться с ее защитником.

      Празднование дня рождения закончилось травмами для трех киевлян в одном из грузинских ресторанов на Голосеевском проспекте. О конфликте сообщает сайт Информатор.

      Читайте также: Конфликт в киевском кафе закончился потасовкой и выстрелами

      В ресторане находились супруги со своими детьми. Женщина приревновала своего мужа к подруге и захотела выяснить отношения. В ответ получила от него тумаки и ругань.

      Как рассказала администратор заведения, увидев окровавленную посетительницу, она мгновенно вызвала охранников. Другие присутствующие ради собственной безопасности сразу покинули заведение.

      За избитую женщину вступился посетитель из соседнего столика. Тогда обидчик схватил нож со стола и начал угрожать им всем присутствующим.

      Чоловік на очах у дітях в ресторані побив дружину
      Мужчина среди ресторана на глазах у собственных детей избил свою жену / фото: Информатор

      Успокоить нападающего удалось только охранникам, которые вывели агрессора. Работник охранной фирмы рассказал, что женщина была вся в крови на момент, когда они приехали в ресторан.

      Но когда на вызов приехала полиция, пострадавшая стала всячески защищать своего мужа. Нападение на себя она назвала "обычной семейной драмой", на которую не надо обращать внимания. Однако обидчика передали патрульным.

      Патрульні затримали нападника
      Патрульные задержали нападавшего, который избил жену и ножом угрожал присутствующим / фото: Информатор

      blog_ava
      Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько будет длиться
      сегодня
      6589
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера
      сегодня , 15:00 Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера
      Блог Медіа 88
      Скандальні помилки Віталія Кличка на посаді мера Києва
      сегодня , 14:33 Скандальні помилки Віталія Кличка на посаді мера Києва
      Сергій Лещенко 64
      Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      сегодня , 11:40 Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      Блог Соцмережі 204
      Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      сегодня , 11:15 Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      Ірина Поліщук 1090
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      сегодня , 09:45 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      404
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук