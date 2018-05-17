В Конго завезли 4 тысячи доз вакцины от Эболы

В столицу Конго Киншасу доставили первую партию вакцин от вируса лихорадки Эбола. Отмечается, что в район, где произошла вспышка заболевания, будет трудно доставить медикаменты.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Эта первая доставка вакцины должна помочь ВОЗ и ее партнерам бороться с новейшей вспышкой Эболы, объявленной властями Конго 8 мая в регионе, расположенном на севере страны,

– говорится в сообщении.

Также в ООН отметили, что специалистам будет трудно попасть в район, где больше всего больных, чтобы провести вакцинацию.

Эту проблему будут решать совместно министерство здравоохранения Конго и Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, в Демократической Республике Конго объявили о новой вспышке опасной лихорадки Эбола спустя почти 10 месяцев после завершения предыдущей вспышки, 17 человек погибло.

Что такое вирус Эбола? Один из самых ужасных вирусов на планете. Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.