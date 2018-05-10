В Кривом Роге 9 мая спели о войне россиян в Сирии: видео

В Кривом Роге 9 мая прозвучала песня, посвященная российским солдатам, которые воюют в Сирии. Случилось это во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов.

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Отметим, что слова к песне "Верните память" о российских военных в Сирии написала скандальная официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

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Исполнение песни сопровождалось танцем девушек в костюмах с религиозными мотивами.

В парке во время этого события присутствовали народный депутат Украины Константин Усов, городской голова Юрий Вилкул, другие чиновники, ветераны, дети войны, школьники, студенты и другие участники мероприятия.

Информация о происшествии была передана правоохранителям и спецслужбам.

Смотрите видео с оригинальной песней "Верните память" в исполнении певицы Наргиз Закировой: