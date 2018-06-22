В Кривом Роге поймали опасного маньяка, его жертвами стали 6 женщин

На Днепропетровщине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в серийных убийствах и изнасилованиях. Жертвами маньяка стали 6 женщин, 2 из них преступник убил.

Об этом со ссылкой на начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина сообщает пресс-центр Нацполиции Днепропетровщины.

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18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня человек задержан, арестован, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически во всех эпизодах убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодняшний день злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам,

– отметил первый заместитель главы Нацполиции.

По его словам, в течение мая-июня этого года на территории Кривого Рога Днепропетровской области произошло шесть нападений на женщин. В результате этих преступлений две потерпевшие погибли, еще четыре – подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

После сбора и анализа всей информации стало ясно, что все пострадавшие женщины имеют возраст от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления – после 21-го часа.

К поискам преступника привлекли психолога, который составил психологический портрет нападавшего. Это дало возможность прогнозировать его действия, понять его следующие шаги и более качественно планировать дальнейшие действия оперативников. Из показаний уцелевших женщин специалисты составили фоторобот с приметами нападавшего.

В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Известно, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. За совершенные преступления задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.