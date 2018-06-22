20:02
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
28°C 14°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Кривом Роге поймали опасного маньяка, его жертвами стали 6 женщин

118 Читати новину українською
Жертвами маньяка стали 6 женщин, 2 из них преступник убил
Жертвами маньяка стали 6 женщин, 2 из них преступник убил / dt.ua

На Днепропетровщине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в серийных убийствах и изнасилованиях. Жертвами маньяка стали 6 женщин, 2 из них преступник убил.

Об этом со ссылкой на начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина сообщает пресс-центр Нацполиции Днепропетровщины.

Читайте также: "Мне не хватало денег": на Хмельнитчине задержали горе-мать, которая хотела продать своих детей

18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня человек задержан, арестован, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически во всех эпизодах убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодняшний день злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам,
– отметил первый заместитель главы Нацполиции.

По его словам, в течение мая-июня этого года на территории Кривого Рога Днепропетровской области произошло шесть нападений на женщин. В результате этих преступлений две потерпевшие погибли, еще четыре – подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

После сбора и анализа всей информации стало ясно, что все пострадавшие женщины имеют возраст от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления – после 21-го часа.

К поискам преступника привлекли психолога, который составил психологический портрет нападавшего. Это дало возможность прогнозировать его действия, понять его следующие шаги и более качественно планировать дальнейшие действия оперативников. Из показаний уцелевших женщин специалисты составили фоторобот с приметами нападавшего.

В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Известно, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. За совершенные преступления задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Кривого Рога
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук