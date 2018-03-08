В Кривом Роге трое студентов едва не утонули, провалившись под лед

В ночь на 8 марта в Кривом Роге едва не погибли трое студентов, которые провалились под лед на реке Ингулец.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Около трех часов ночи чрезвычайникам сообщили, что во время перехода реки в 10 метрах от берега под лед провалились три человека. Все они – два парня и одна девушка – являются студентами 3 курса.

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На момент прибытия спасателей один парень из воды выбрался самостоятельно. Двух других студентов вытащили с помощью веревки и спасательного круга.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу для обследования.