В курортной Затоке сгорели две базы отдыха: фото

В Одесской области в Затоке, 25 февраля, произошел масштабный пожар, в результате которого полностью уничтожены две базы отдыха "Черемшина" и "Надзбручье".

Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями, об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Спасение туристов в Карпатах: трое спасателей получили обморожения рук и лица

Также осложнило ситуацию отсутствие оборудованного места для сбора воды из моря.

Никто из людей во время пожара не пострадал, но в результате пожара сгорели 20 строений. В то же время еще 57 зданий удалось спасти от огня.



Пожар в Затоке / / фото: ГСЧС



Пожар в Затоке / / фото: ГСЧС

Пожар в Затоке / / фото: ГСЧС

22 февраля в Одессе утром загорелся четырехэтажный жилой дом на улице Ришельевская. В результате эвакуировали 40 человек.