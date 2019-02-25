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      В курортной Затоке сгорели две базы отдыха: фото

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      В Затоке сгорели базы отдыха
      В Затоке сгорели базы отдыха / ГСЧС

      В Одесской области в Затоке, 25 февраля, произошел масштабный пожар, в результате которого полностью уничтожены две базы отдыха "Черемшина" и "Надзбручье".

      Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями, об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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      Также осложнило ситуацию отсутствие оборудованного места для сбора воды из моря.

      Никто из людей во время пожара не пострадал, но в результате пожара сгорели 20 строений. В то же время еще 57 зданий удалось спасти от огня.

      Одеса Затока пожежа
      Пожар в Затоке / / фото: ГСЧС

      Затока Одеса пожежа
      Пожар в Затоке / / фото: ГСЧС

      Одеса Затока пожежа

      Пожар в Затоке / / фото: ГСЧС

      22 февраля в Одессе утром загорелся четырехэтажный жилой дом на улице Ришельевская. В результате эвакуировали 40 человек.

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      Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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