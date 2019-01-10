В Минздраве рассказали, грозит ли Украине эпидемия гриппа

Этой зимой количество лиц в Украине, заболевших гриппом, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим сезоном. Из-за болезни погибли уже 13 человек, среди них – трое детей и беременная женщина. Ни один из них не был вакцинирован.

Больше всего страдают от болезни на Киевщине и Житомирщине.

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Большинство смертей в Украине в этом году спровоцировал вирус типа А. Всего с начала сезона гриппом и ОРВИ переболел почти каждый 20-й украинец.

В некоторых областях страны случаи заболевания участились. Хоть они и повысили состояние эпидемии в регионах, но тотальной угрозы для украинцев нет. Большинство заболевших – это те, у кого не было прививки,

– отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Процент людей, у которых есть прививки, в Украине пока невысок. Медики советуют не медлить: за половину сезона вакцинировалось только 155 тысяч украинцев.

Детский иммунолог Алина Дашкевич призвала: если есть симптомы болезни, то необходимо немедленно обратиться к специалисту. Иначе последствия могут быть непредсказуемы, в частности – воспаление легких. Такое осложнение вызывает штамм Мичиган, который сейчас бушует в Украине.



Алина Дашкевич

В октябре 2018 года журналистка 24 канала Анастасия Крымова сделала прививку себе и дочке. Обе ежедневно общаются с большим количеством людей: маленькая Маша – в садике, Настя – на работе. Вакцина действительно уберегла их от вируса, рассказала журналистка.

Еще несколько лет назад у меня ребенок болел за зиму до семи раз. За этот сезон мы болели не более двух раз. Гриппа вообще не было,

– прокомментировала Анастасия.

В Министерстве здравоохранения отметили, что об эпидемии говорить не стоит. Последний раз ее объявляли в 2016 году – превышение эпидпорога на тот момент было в 18 областях страны. От осложнений тогда умерли почти 400 человек, а переболел чуть ли не каждый 7-й украинец.

Чтобы такая ситуация не повторилась в этом году, медики советуют: если вы чувствуете признаки болезни, не занимайтесь самолечением и немедленно обратитесь к врачу.

Напомним, накануне и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как отличить грипп от простуды.

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