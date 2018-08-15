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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Минздраве сообщили о блокировании ректората НМУ имени Богомольца

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Ректорат НМУ имени Богомольца блокировали
Ректорат НМУ имени Богомольца блокировали / www.5.ua

В среду, 15 августа, и.о. ректора НБУ Юрий Кучин не смог попасть в свой кабинет. Работу ректората Национального медуниверситета имени Богомольца заблокировала группа неизвестных лиц.

Об этом в Facebook сообщает Минздрав.

Вход в здание университета был заблокирован группой неизвестных под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка, указанные лица никого не пускали на территорию учреждения.

Кучин отметил, что неизвестные находятся и внутри университета. Отмечается, что по указанию злоумышленников охранники НМУ применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава. Чиновница прибыла в университет для ознакомления администрации НМУ с приказом о назначении в.о.ректора.

На место событий вызвали полицию, по поводу совершенного потерпевшая обратилась в районный отдел полиции с соответствующим заявлением,
– отметили в Минздраве.

Действия злоумышленников в Минздраве считают "саботажем" и утверждают, что судьба всех документов, которые там находятся, неизвестна, поскольку "сейчас нет возможности контролировать то, что происходит в стенах университета".

"Минздрав Украины отмечает недопустимость таких действий, поскольку блокирование работы официально назначенного в.о.ректора может помешать своевременному завершению вступительной кампании в Национальный медицинский университет и негативно отразиться в начале нового учебного года", – сообщили в ведомстве.

Теги: Новости Украины Новости Киева Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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