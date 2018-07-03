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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

В Москве умер болельщик, праздновавший победу России над Испанией на ЧМ-2018

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Болельщики сборной России
Болельщики сборной России

В Москве погиб болельщик сборной России, отмечавший победу команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

45-летний житель столицы после первого за 32 года выхода национальной команды в 1/4 финала мундиаля решил отметить успех и отправился на прогулку по городу. В ходе празднования мужчина выпил много алкоголя и, добравшись до Крымского моста, решил залезть на его опоры чтобы, встав в полный рост, громко поддержать российскую сборную.

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Однако он потерял равновесие и упал в воду с высоты нескольких десятков метров, после чего потерял сознание и утонул.

Напомним, в России футбольные болельщики из Британии заметили на улице мужчину, похожего на советского вождя Владимира Ленина. Мужчина не оставил равнодушными фанатов, поэтому они посадили его в мусорную урну на улице.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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