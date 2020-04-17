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      В "Нафтогазе" готовы возвращать потребителям сэкономленные деньги за газ

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      Гроші перерахували газзбутам / Дзеркало тижня

      Потребители, которые приобрели газ в рамках акции "Газовый запас", могут обращаться к своим поставщикам, чтобы распорядиться сэкономленными деньгами с 20 апреля. Специалисты "Нафтогаза" уже провели сверку данных со всеми газоснабжающими компаниями.

      Гроші за невикористаний ресурс "Газового запасу" уже надіслали на рахунки газзбутів. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв у фейсбуці.

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      Зазначимо, що акція "Газовий запас" дозволяла побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

      Побутовий споживач міг закупити на цих умовах до 25 тисяч кубометрів газу до 25 вересня 2019 року.

      Проте нова ціна на газ за січень – 4,65 гривні за кубометр виявилась нижчою за ціну "Газового запасу". Переплату українцям обіцяли повернути після опалювального сезону.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Отопительный сезон Газ Нафтогаз
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