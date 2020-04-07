В "Нафтогазе" ожидают дальнейшего падения цен на газ для населения

Цены на газ для населения в Украине и в дальнейшем будут снижаться, как минимум до начала лета. Причины – рекордные запасы газа в европейских хранилищах, экономический кризис и пандемия коронавируса.

О перспективах для украинцев платить за газ меньше, сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Обратите внимание Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020 Компания ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета,

– говорится в сообщении. С чем связано падение цен на газ с рекордными запасами газа в хранилищах Европы и Украины;

теплой зимой;

экономическим кризисом;

пандемией коронавируса в мире. В "Нафтогазе" добавляют, что рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе и для населения. Что известно о снижении цены на газ "Нафтогаз" в марте снизил цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года.

по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года. В то же время в компании отметили, что в соответствии с правительственными правилами "Нафтогаз" не поставляет газ напрямую населению. Исключение – Кировоградская область. И выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену согласно рыночному снижению. То есть она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр.