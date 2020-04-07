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      В "Нафтогазе" ожидают дальнейшего падения цен на газ для населения

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      В "Нафтогазе" ожидают падения цен на газ для населения до лета / epravda.com.ua

      Цены на газ для населения в Украине и в дальнейшем будут снижаться, как минимум до начала лета. Причины – рекордные запасы газа в европейских хранилищах, экономический кризис и пандемия коронавируса.

      О перспективах для украинцев платить за газ меньше, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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      Компания ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета,
      – говорится в сообщении.

      С чем связано падение цен на газ

      • с рекордными запасами газа в хранилищах Европы и Украины;
      • теплой зимой;
      • экономическим кризисом;
      • пандемией коронавируса в мире.

      В "Нафтогазе" добавляют, что рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе и для населения.

      Что известно о снижении цены на газ

      • "Нафтогаз" в марте снизил цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года.
      • В то же время в компании отметили, что в соответствии с правительственными правилами "Нафтогаз" не поставляет газ напрямую населению. Исключение – Кировоградская область. И выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену согласно рыночному снижению. То есть она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз Европа Коронавирус COVID-19 Тарифы на газ Цены
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