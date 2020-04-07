В "Нафтогазе" ожидают дальнейшего падения цен на газ для населения
Цены на газ для населения в Украине и в дальнейшем будут снижаться, как минимум до начала лета. Причины – рекордные запасы газа в европейских хранилищах, экономический кризис и пандемия коронавируса.
О перспективах для украинцев платить за газ меньше, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
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Компания ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета,
– говорится в сообщении.
С чем связано падение цен на газ
- с рекордными запасами газа в хранилищах Европы и Украины;
- теплой зимой;
- экономическим кризисом;
- пандемией коронавируса в мире.
В "Нафтогазе" добавляют, что рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе и для населения.
Что известно о снижении цены на газ
- "Нафтогаз" в марте снизил цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года.
- В то же время в компании отметили, что в соответствии с правительственными правилами "Нафтогаз" не поставляет газ напрямую населению. Исключение – Кировоградская область. И выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену согласно рыночному снижению. То есть она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр.
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