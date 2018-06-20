В НБУ рассказали, насколько хватит резервов для уплаты государственных долгов

Сейчас Национальный банк Украины накопил ресурсов в международных резервах достаточно для выплат пиковых платежей по государственному долгу до 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на слова главы Якова Смолия.

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Такое заявление он озвучил на совещании с топ-менеджерами 40 крупнейших украинских банков.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины. Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования", – заявил Смолий.

Он отметил, что несмотря на это, дальнейшие перспективы экономического развития Украины будут зависеть от проведения ключевых реформ.