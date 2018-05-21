В Николаеве из школы эвакуировали почти полтысячи учеников из-за резкого неизвестного запаха

В понедельник, 21 мая, в Николаеве в Заводском районе спасатели эвакуировали 400 детей из школы из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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На место прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины.

Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет,

– говорится в сообщении.

Сейчас специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

Из школы эвакуированы 400 детей

Сейчас опасных веществ не обнаружено

На месте работают бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.