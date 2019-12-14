В Одессе клиент угнал авто у доверчивого таксиста и сразу же продал его

В Одессе клиент украл авто у таксиста, который привез его из Николаева. Доехав до места назначения, мужчина попросил у водителя дать ему ключи от авто, чтобы "съездить до банкомата, чтобы снять наличные".

Когда 27-летний злоумышленник получил ключи от машины, то просто уехал за пределы Одессы в один из районных центров, где сразу же продал машину, сообщает полиция Одесской области.

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Когда доверчивый таксист понял, что его обманули, то обратился к правоохранителям. Полицейские установили местонахождение 27-летнего подозреваемого и задержали его.

Как выяснилось, опыт краж авто для мужчины – не новый. Он уже отбывал наказание за налоговое преступление. Машину уже вернули владельцу, а подозреваемому суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

По факту кражи полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном завладении транспортным имуществом. Если вину подозреваемого докажут, то согласно пункту о повторном преступлении ему грозит от 5 до 8 лет заключения.