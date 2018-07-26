В Одессе "Мерседес" насмерть сбил пожилого мужчину: водитель пытался скрыться

В четверг, 26 июля, в Одессе на улице Марсельской "Мерседес" насмерть сбил пожилого мужчину и пытался скрыться. Но патрульные догнали правонарушителя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Предварительно установлено, что водитель "Мерседеса", двигаясь в сторону Южной дороги, наехал на мужчину, который переходил проезжую часть. 71-летний дедушка от полученных травм погиб на месте, а 32-летний правонарушитель скрылся с места аварии,

– сообщили в полиции.

Однако через пять минут патрульные перехватили беглеца в одном из дворов, где тот пытался спрятаться. Во время медицинского обследования было выяснено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.