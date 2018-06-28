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22:53, 26 июня
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В Одессе ограбили православную церковь

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Ограбление церкви в Одессе
Ограбление церкви в Одессе / eparhiya.od.ua

В Одессе, на Западном кладбище, ограбили церковь Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает Одесская епархия УПЦ МП.

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"Сломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников проникли в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, они начали взламывать ящики для пожертвований на строительство первого в Украине православного хосписа для онкологических больных "Покров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что испугавшись местного охранника кладбища, который пришел на звук сигнализации, грабители были вынуждены покинуть место преступления, куда оперативно прибыл наряд полиции, который зафиксировал правонарушение и внес данные в Единый реестр досудебных расследований.

В епархии отметили, что за последние несколько лет ограблены более 50 православных храмов в Одесской области.

Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости УПЦ МП Ограбления Новости Одессы религия
Источник: 24 Канал
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