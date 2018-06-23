В Одессе пассажиров изрядно напугал неисправный самолет: рейс в Барселону отменили

Пассажиры чартерного рейса YE 2301 Одесса-Барселона 23 июня не смогли вылететь из аэропорта. Причиной этому стал неисправный самолет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пассажирка рейса Екатерина Беспалова.

Читайте также: В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула

Самолет еще как-то вылетел из Одессы с большим опозданием, но лучше бы он, конечно, не вылетал. Сначала двигатель завелся с каким-то очень странным звуком или скорее не завелся. Экипаж сообщил, что это проблемы наземные и после того, как их вроде бы решили, мы поднялись... Но после получасового полета выяснилось, что с самолетом все же точно что-то не так и нам придется приземлиться,

– написала женщина.

Отмечается, что чартерный рейс YE 2301 Одесса-Барселона выполнялся совместно с компанией YanAir и оператором Join-Up. Безпалову удивляет, как самолет вообще допустили к взлету.

Заместитель директора аэропорта по производственным вопросам прокомментировал этот инцидент.

"Во время набора высоты возникла техническая неисправность, экипаж попросил вернуться назад, и аэропорт его принял. По техническому состоянию – есть представитель авиакомпании, он вам ответит на это вопрос. Аэропорт за воздушное судно не отвечает", – сказал он, однако не дал окончательного ответа на вопрос, в исправном ли состоянии выпустили самолет.

Добавим, что после приземления около 200 человек оставили ждать замены самолета. До сих пор неизвестно, следует ли людям ожидать какую-либо компенсацию.