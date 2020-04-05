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      В Одессе патрульные повалили на землю владельца киоска с кофе: подробности

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      Предпринимателя повалили на землю / скриншот из видео

      Патрульные полицейские в Одессе вышли на рейд для проверки соблюдения правил карантина. Так, в поле их зрения попал киоск с кофе на вынос.

      Патрульные стали общаться с владельцем этой торговой точки, объяснив, что персонал внутри, во-первых, не соблюдает между собой дистанцию, а во-вторых, там работает кулинарный цех. Видео начала инцидента от очевидцев и разговор патрульных с владельцем киоска с камер наблюдения выложило местное издание "Думская".

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      В конце концов, предпринимателю заявили, что он грубо нарушает правила карантина, на что мужчина стал сопротивляться и кричать, требуя объяснений. Патрульные применили силу после того, как мужчина разорвал одному из правоохранителей служебный жилет, его повалили на землю.

      Смотрите видео, как предпринимателя повалили на землю за якобы неповиновение правоохранителям

      Дело в том, что запрет работы киосков с кофе на вынос не прописан в постановлении Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19...".

      В пункте 8 постановления говорится о запрете "работы субъектов хозяйствования, которые предусматривают прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.д.)." Вероятно, именно отсутствие прямого запрета на деятельность киосков с кофе стали причиной агрессии владельца торговой точки. Он начал спорить с патрульными и вырываться из их окружения.

      "Думская" пишет, что предпринимателем является Петр Юрочкин, а патрульными на видео – начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев и его заместитель Владимир Калина. В комментарии изданию предприниматель отметил, что получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

      24 канал обратился к патрульной полиции Одесской области за комментарием относительно этого инцидента. Как только мы его получим, добавим к этому материалу.

      Вместе с тем следует отметить, что киоск расположен в прибрежной зоне, посещать которую уже с 6 апреля будет запрещено.

      Где располагается киоск с кофе

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Криминал Криминальные новости Полиция Новости Одессы
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