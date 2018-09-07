В Одессе попытались взорвать автомобиль директора института: фото и видео
В пятницу, 7 сентября, в Одессе под припаркованным на Фонтанской дороге автомобилем обнаружили самодельную взрывчатку. Опасную находку обезвредили на месте.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительным данным правоохранителей, самодельная взрывчатка состояла из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.
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Как сообщили источники ресурса "Думская", взрывчатку подложили под автомобиль директора института права и экономики Константина Г.
Обезвреживание взрывчатки, найденной под авто в Одессе//Фото: Обозреватель
Смотрите видео из Одессы, где под автомобилем нашли взрывчатку:
Источник: 24 Канал
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