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В Одессе попытались взорвать автомобиль директора института: фото и видео

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В Одессе под авто заложили взрывчатку
В Одессе под авто заложили взрывчатку / Полиция Одесской области

В пятницу, 7 сентября, в Одессе под припаркованным на Фонтанской дороге автомобилем обнаружили самодельную взрывчатку. Опасную находку обезвредили на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным правоохранителей, самодельная взрывчатка состояла из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Как сообщили источники ресурса "Думская", взрывчатку подложили под автомобиль директора института права и экономики Константина Г.

Одеса вибухівка авто

Обезвреживание взрывчатки, найденной под авто в Одессе//Фото: Обозреватель

Смотрите видео из Одессы, где под автомобилем нашли взрывчатку:

 

Теги: Новости Украины Взрыв Полиция Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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