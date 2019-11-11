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      В Одессе разбили памятную доску герою, который в 2014-м спас город от российской оккупации

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      В Одессе разбили памятную доску герою Игорю Иванову
      В Одессе разбили памятную доску герою Игорю Иванову / glavcom.ua

      В Одессе на Дерибасовской разбили памятную доску Игорю Иванову, который погиб в одесской трагедии 2 мая 2014 года. Тогда герой вместе с другими активистами спас город от российской оккупации, за которую выступали пророссийские коллаборационисты.

      Разбитую табличку граждане обнаружили утром и сообщили о ней в полицию.

      К слову: Рада таки создаст ВСК относительно трагедии в Одессе: на каких условиях

      На место инцидента прибыли оперативники. Они устанавливают все детали и причастных к уничтожению мемориальной доски. Событие квалифицировали по статье о хулиганстве.

      Одеса, пошкоджена меморіальна дошка, Ігор Іванов
      Поврежденная мемориальная доска герою Игорю Иванову

      Что известно о событиях в Одессе 2 мая?

      2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там было палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежали в Доме профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.

      По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.

      За эти все годы ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.

      Кто такой Игорь Иванов?Игорь Иванов – украинский активист и юрист. Был командиром-десятником "Правого сектора" в Одессе. Погиб в возрасте 27 лет в результате противостояния с пророссийскими коллаборационистами 2 мая 2014 года.

      Тогда он получил огнестрельное ранение в живот из автомата Калашникова. Игорь был доставлен в больницу, где и умер от потери крови.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы
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