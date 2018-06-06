В Одессе водительницу, сбившую на смерть женщину с девочкой на переходе, оставили под стражей

Водительницу Лидию Войтову, которая в Одессе на переходе насмерть сбила женщину с ребенком, отправили за решетку. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

Они настаивали именно на содержании под стражей без права внесения залога. Обвинение опасается, что женщина может не появляться на следующие судебные заседания, а также влиять на свидетелей.

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В то же время адвокаты считали эту меру пресечения слишком суровой. Мол, женщина вдова. Проживает с детьми и внуками. А в свое время усыновила троих детей. Напомним, трагическое ДТП произошло вечером 2 июня. На нерегулируемом пешеходном переходе 68-летняя водительница Toyota наехала на людей. В аварии погибли 3-летняя девочка со своей беременной тетей.