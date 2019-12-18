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      В Одессе возле "7 километра" горят склады: фото

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      Пожарные пытаются ликвидировать пожар на складах рынка "7 километр" / фото: "Думская"

      В Одессе загорелись помещения складов на въезде в один из крупнейших рынков Украины "7 километр". На месте инцидента работают спасатели, которые пытаются ликвидировать пожар.

      Возгорание произошло внутри помещения склада, спасатели собираются срывать крышу, чтобы его ликвидировать, сообщает "Думская".

      К слову: Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях

      Очевидцы рассказали, что на месте инцидента работает большое количество пожарных. Также там присутствует автоцистерна рынка, которая, скорее всего, подвезла воду.

      пожежа, 7 кілометр
      Пожар на складах рынка "7 километр"

      пожежа, Одеса, 7 кілометр
      Спасатели пытаются ликвидировать пожар на складах рынка "7 километр"

      Что известно о рынке "7 километр"?
      Рынок "Седьмой километр" – один из крупнейших рынков Украины и Восточной Европы. Крупнейший в Европе рынок промышленных товаров. Ежедневно рынок посещают около 150 тысяч покупателей. Товар чаще всего приходит из Азии.

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      Теги: Новости Украины
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