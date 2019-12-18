В Одессе возле "7 километра" горят склады: фото

В Одессе загорелись помещения складов на въезде в один из крупнейших рынков Украины "7 километр". На месте инцидента работают спасатели, которые пытаются ликвидировать пожар.

Возгорание произошло внутри помещения склада, спасатели собираются срывать крышу, чтобы его ликвидировать, сообщает "Думская".

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Очевидцы рассказали, что на месте инцидента работает большое количество пожарных. Также там присутствует автоцистерна рынка, которая, скорее всего, подвезла воду.



Пожар на складах рынка "7 километр"



Спасатели пытаются ликвидировать пожар на складах рынка "7 километр"

Что известно о рынке "7 километр"?

Рынок "Седьмой километр" – один из крупнейших рынков Украины и Восточной Европы. Крупнейший в Европе рынок промышленных товаров. Ежедневно рынок посещают около 150 тысяч покупателей. Товар чаще всего приходит из Азии.