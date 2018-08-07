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В Одессе впервые в истории Украины могут посадить в тюрьму за жестокое обращение с животными

48 Читати новину українською
Жестокое обращение с животными карается Законом
Жестокое обращение с животными карается Законом / Фото из открытых источников

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы объявили гражданину о подозрении в преступлении по части 3 статьи 299 УК – речь идет о жестоком обращении с животными. Правоохранители обратились в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Подобное происходит впервые в истории Украины, ведь до 2017 года за подобные преступления закон предусматривал только штраф.

Об этом сообщило информационное агентство Interfax-Украина.

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Как сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, суд удовлетворил ходатайство полиции и выбрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Он отметил, что это стало возможным и благодаря гражданской позиции активистов организаций по защите животных и их сотрудничества с правоохранительными органами. К тому же, полиция обнаружила последовательную позицию в этом вопросе, вместе с местной прокуратурой.

Напомним, в 2012 году Алексея Святогора отправили за решетку на четыре года за убийство более 100 животных. Это был показательный процесс, когда впервые вполную сработал Закон Украины "О жестоком обращении с животными".

Теги: Криминальные новости Новости Одессы мир животных
Источник: 24 Канал
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