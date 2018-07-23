В Одесский порт прибыли корабли НАТО: опубликованы фото военных судов

В Одесский порт с визитом зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2).

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.



Так, среди кораблей НАТО, которые зашли в Одессу, – фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС Германии, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

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При этом пока не сообщается о цели визита кораблей и его продолжительности.