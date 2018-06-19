В Одесской области мужчина во время стрельбы ранил егеря, собственную жену и себя

В Одесской области в Белгород-Днестровском районе мужчина во время стрельбы ранил свою жену, другого мужчину и себя. Сейчас злоумышленник задержан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Предварительно установлено, что правонарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина имел с собой устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием для стычки, в ходе которой злоумышленник начал стрелять в сторону егеря,

– говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что во время стрельбы непроникающее ранение в область грудной клетки получила жена злоумышленника, ранение в руку получил егерь и в ногу сам злоумышленник.

Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние здоровья стабильное.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.