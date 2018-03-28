В Одесской области от гриппа умер ребенок
На прошлой неделе в Одесской области из-за гриппа умер годовалый ребенок.
Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине".
В сообщении указано, что ребенок умер в результате поражения вирусом A(H1N1).
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В связи со смертью ребенка в бюллетене решили напомнить родителям, что аспирин нельзя использовать как жаропонижающее средство при гриппе и ОРВИ у детей. Поскольку он может привести к развитию опасного осложнения и даже смерти.
В целом же в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ постепенно идет на спад. Сейчас эпидемический порог превышен еще в трех областях: Закарпатской, Житомирской и Черновицкой.
Источник: 24 Канал
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