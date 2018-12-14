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      В Одесской области полиция ищет вора, который украл гирлянду с главной елки города

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      Полиция ищет вора, который украл гирлянду с главной елки города
      Полиция ищет вора, который украл гирлянду с главной елки города / Фото из открытых источников

      На Одесщине в городе Черноморске полицейские расследуют кражу новогодней гирлянды с главной елки города.

      Об этом сообщает в Facebook Черноморское отделение полиции.

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      Известно, что факт кражи правоохранители обнаружили еще 13 декабря "в процессе мониторинга информации в сети интернет".

      Не смотря на то, что с заявлением о преступлении в Черноморское отделение полиции владельцы украденного имущества не обратились, материалы дела были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по статье 185 (кража),
      – добавили в сообщении.

      Полиция уверяет, что сейчас выполняет все необходимые меры, чтобы вернуть новогоднюю гирлянду, а также устанавливает размер материального ущерба.

       

      Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости Одессы Новогодние праздники Полиция
      Источник: 24 канал
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