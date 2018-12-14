В Одесской области полиция ищет вора, который украл гирлянду с главной елки города

На Одесщине в городе Черноморске полицейские расследуют кражу новогодней гирлянды с главной елки города.

Об этом сообщает в Facebook Черноморское отделение полиции.

Читайте также: Ученые назвали неожиданную опасность Рождества

Известно, что факт кражи правоохранители обнаружили еще 13 декабря "в процессе мониторинга информации в сети интернет".

Не смотря на то, что с заявлением о преступлении в Черноморское отделение полиции владельцы украденного имущества не обратились, материалы дела были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по статье 185 (кража),

– добавили в сообщении.

Полиция уверяет, что сейчас выполняет все необходимые меры, чтобы вернуть новогоднюю гирлянду, а также устанавливает размер материального ущерба.