В Одесской области полиция ищет вора, который украл гирлянду с главной елки города
На Одесщине в городе Черноморске полицейские расследуют кражу новогодней гирлянды с главной елки города.
Об этом сообщает в Facebook Черноморское отделение полиции.
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Известно, что факт кражи правоохранители обнаружили еще 13 декабря "в процессе мониторинга информации в сети интернет".
Не смотря на то, что с заявлением о преступлении в Черноморское отделение полиции владельцы украденного имущества не обратились, материалы дела были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по статье 185 (кража),
– добавили в сообщении.
Полиция уверяет, что сейчас выполняет все необходимые меры, чтобы вернуть новогоднюю гирлянду, а также устанавливает размер материального ущерба.