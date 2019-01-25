В Одесской области учительница принесла в школу гранату "для наглядности": фото и видео
В Измаиле Одесской области, учительница решила принести в школу гранату как учебный материал. Хоть та и не содержала взрывчатки, но школу эвакуировали.
Женщина нашла у себя дома гранату РГД-5 22 года назад и все время ее хранила в своем жилище. Потом решила подарить ее своему коллеге – преподавателю допризывной подготовки в измаильской школе №4 – как наглядный материал для учащихся.
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В Измаиле учительница принесла в школу гранату
Учитель на такой презент отреагировал скептически – позвонил в полицию и сообщил, что в школу принесли гранату. Пока ждали правоохранителей, взрывотехников и спасателей, администрация учебного заведения эвакуировала всех из школы.
Детей из школы эвакуировали
Во время проверки установили, что граната не содержала какого-либо взрывного снаряжения и не представляла никакой угрозы.
В Измаиле учительница принесла в школу гранату
Накажут ли учительницу и оставят ли "учебный материал" школе, пока не известно. Продолжается проверка по данному факту.
В Измаиле учительница принесла в школу гранату: смотрите видео