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      В Одесской области в жилом доме взорвался газовый баллон: пострадали люди

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      В Одесской области в доме взорвался газовый баллон: два человека пострадали / "Думская"

      В селе Светлое Лиманского района Одесской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в дачном кооперативе "Рассвет" около 16:00 25 декабря.

      Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв произошел в подвале. В частности, вспыхнула газовоздушная смесь, и это сопровождалось факельным горением газа из баллона.

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      В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Обоих госпитализировали.

      Газовий балон, Одещина, потерпілі, Світле
      Место взрыва газового баллона в Светлом Одесской области

      Примерно за полчаса спасателям удалось ликвидировать пожар. Его причины сейчас устанавливают специалисты. К ликвидации привлекали 1 единицу основной пожарной техники и 6 человек личного состава.

      К слову, недавно во Львове мощный взрыв прогремел в одной из многоэтажек. В результате пострадал один человек. Что касается причин, по предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование, и мастер нарушил правила безопасности.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Постраждалі Новости Одессы ГСЧС Чрезвычайное происшествие Взрыв
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