В Одесской области в жилом доме взорвался газовый баллон: пострадали люди

В селе Светлое Лиманского района Одесской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в дачном кооперативе "Рассвет" около 16:00 25 декабря.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв произошел в подвале. В частности, вспыхнула газовоздушная смесь, и это сопровождалось факельным горением газа из баллона.

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В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Обоих госпитализировали.



Место взрыва газового баллона в Светлом Одесской области

Примерно за полчаса спасателям удалось ликвидировать пожар. Его причины сейчас устанавливают специалисты. К ликвидации привлекали 1 единицу основной пожарной техники и 6 человек личного состава.

К слову, недавно во Львове мощный взрыв прогремел в одной из многоэтажек. В результате пострадал один человек. Что касается причин, по предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование, и мастер нарушил правила безопасности.