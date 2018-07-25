В Одесской области загорелась школа после удара молнии

В селе Лески, что в Килийском районе Одесской области, загорелась кровля школы после удара молнии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко.

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Сегодня в селе Лески в результате удара молнии произошло возгорание кровли блока "Б" школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Эта часть школы не достроена и в настоящее время находится на балансе сельского совета,

– сообщил Бойченко.

Возгорание ликвидировали работники школы, сельского совета и сельхозпредприятия.

Об объеме ущерба пока не сообщается.