В Одесской области загорелась школа после удара молнии
В селе Лески, что в Килийском районе Одесской области, загорелась кровля школы после удара молнии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко.
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Сегодня в селе Лески в результате удара молнии произошло возгорание кровли блока "Б" школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Эта часть школы не достроена и в настоящее время находится на балансе сельского совета,
– сообщил Бойченко.
Возгорание ликвидировали работники школы, сельского совета и сельхозпредприятия.
Об объеме ущерба пока не сообщается.
Источник: 24 Канал
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