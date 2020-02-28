В Одесском суде подсудимый угрожал взорвать себя гранатой: фото, видео

В Приморском суде Одессы 27 февраля подсудимый Владислав Горькавый в "клетке" достал гранату и угрожал взорвать себя, если его не отпустят. Он требовал справедливого правосудия. Впоследствии оказалось, что граната оказалась не настоящей. Правоохранителям удалось обезвредить мужчину с гранатой.

Из здания эвакуировали людей, а территория суда оцеплена правоохранителями, пишет "Думская".

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Также в Приморский суд съехались кареты "скорой". Мужчину обвиняют в убийстве гражданина Израиля, которое он совершил в 2016 году.

Я отсюда вообще не выйду или выйду в пластиковом мешке... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит,

– заявил мужчина.



Задержанный Владислав Горькавый / Фото: "Думская"



Здание суда оцепили правоохранители / Фото: "Думская"



Мужчина угрожал взорвать всех присутствующих / Фото: "Думская"

Смотрите видео: мужчина в одесском суде достал гранату

Смотрите видео: здание суда оцепили правоохранители