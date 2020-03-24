В ОП рассказали, сколько Украине нужно денег для борьбы с Covid-19 и поможет ли МВФ

Украине нужны дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Международный валютный фонд может помочь в этом – сейчас идут переговоры о кредитовании на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.

Сколько денег нужно Украине на пик эпидемии

Заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив вечером 23 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV рассказала, что Украине на пике эпидемии коронавируса нужны будут дополнительные средства.

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Мы говорим сегодня о необходимости более 100 миллиардов гривен дополнительных,

– отметила Ковалив.

И объяснила, что когда в Украине будет "пик коронавируса", тогда нужно будет как минимум:

Поддержать зарплатами врачей;

Закупать дополнительное оборудование.

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"В течение следующей недели или двух мы (как государство Украина со своей стороны) финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от Международного валютного фонда", – убеждена Ковалив.

По словам представительницы Офиса Президента, с Фондом обсуждают не столько сам факт предоставления кредита, как увеличение его объема на кризисный период.

Мы уже говорим сейчас об увеличении почти в два раза той программы, о которой мы говорили с ними в конце прошлого года,

– сообщила Ковалив.

Напомним, речь шла о программе расширенного финансирования на 5,5 миллиарда долларов.

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