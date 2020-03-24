06:08
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      В ОП рассказали, сколько Украине нужно денег для борьбы с Covid-19 и поможет ли МВФ

      - Читати новину українською

      Украине нужны дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Международный валютный фонд может помочь в этом – сейчас идут переговоры о кредитовании на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.

      Сколько денег нужно Украине на пик эпидемии

      Заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив вечером 23 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV рассказала, что Украине на пике эпидемии коронавируса нужны будут дополнительные средства.

      Обратите внимание Количество больных будет увеличиваться, – Ляшко

      Мы говорим сегодня о необходимости более 100 миллиардов гривен дополнительных,
      – отметила Ковалив.

      И объяснила, что когда в Украине будет "пик коронавируса", тогда нужно будет как минимум:

      • Поддержать зарплатами врачей;
      • Закупать дополнительное оборудование.

      Стоит ли рассчитывать на деньги от МВФ

      "В течение следующей недели или двух мы (как государство Украина со своей стороны) финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от Международного валютного фонда", – убеждена Ковалив.

      По словам представительницы Офиса Президента, с Фондом обсуждают не столько сам факт предоставления кредита, как увеличение его объема на кризисный период.

      Мы уже говорим сейчас об увеличении почти в два раза той программы, о которой мы говорили с ними в конце прошлого года,
      – сообщила Ковалив. 

      Напомним, речь шла о программе расширенного финансирования на 5,5 миллиарда долларов. 

      К слову Главный санитарный врач поддержал введение чрезвычайного положения в Украине

      Что важно, ранее в Международном валютном фонде заявили о готовности распределить  1 триллион долларов  между странами, пострадавшими от коронавируса и Сovid-19.

      В Украине и мире количество больных коронавирусом занижено в 8 – 10 раз, – Комисаренко
      сегодня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине МВФ Офіс Президента Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      23 марта , 22:00 Итоги первой недели изоляции
      Зоя Казанжи
      23 марта , 21:56 Новости о коронавирусе 23 марта: умерло 16 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года
      Соломія Ніколайчук
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      23 марта , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      23 марта , 21:20 "От России с любовью": как авторитарные государства используют коронавирус
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук