В ОП рассказали, сколько Украине нужно денег для борьбы с Covid-19 и поможет ли МВФ
Украине нужны дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Международный валютный фонд может помочь в этом – сейчас идут переговоры о кредитовании на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.
Сколько денег нужно Украине на пик эпидемии
Заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив вечером 23 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV рассказала, что Украине на пике эпидемии коронавируса нужны будут дополнительные средства.
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Мы говорим сегодня о необходимости более 100 миллиардов гривен дополнительных,
– отметила Ковалив.
И объяснила, что когда в Украине будет "пик коронавируса", тогда нужно будет как минимум:
- Поддержать зарплатами врачей;
- Закупать дополнительное оборудование.
Стоит ли рассчитывать на деньги от МВФ
"В течение следующей недели или двух мы (как государство Украина со своей стороны) финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от Международного валютного фонда", – убеждена Ковалив.
По словам представительницы Офиса Президента, с Фондом обсуждают не столько сам факт предоставления кредита, как увеличение его объема на кризисный период.
Мы уже говорим сейчас об увеличении почти в два раза той программы, о которой мы говорили с ними в конце прошлого года,
– сообщила Ковалив.
Напомним, речь шла о программе расширенного финансирования на 5,5 миллиарда долларов.
К слову Главный санитарный врач поддержал введение чрезвычайного положения в Украине
Что важно, ранее в Международном валютном фонде заявили о готовности распределить 1 триллион долларов между странами, пострадавшими от коронавируса и Сovid-19.
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