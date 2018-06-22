В оздоровительном лагере на Львовщине массово отравились дети: детали

В селе Стрелки Старосамборском районе Львовской области шестеро детей попали в больницу из-за отравления в оздоровительном лагере.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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22 июня, в 11:24 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлены шесть детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района,

– говорится в сообщении.

По предварительному диагнохом врачей, у всех детей – пищевая инфекция, токсоинтоксикацийний синдром.

Также стало известно, что вероятное отравление произошло в лагере пластунов при местной церкви.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления причин отравления привлечены представители других служб.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.