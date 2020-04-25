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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Подольске больше больных, чем в миллионной Одессе: коронавирус здесь подтвердили у 32 медиков

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      В Подольской больнице заболели 32 медика
      В Подольской больнице заболели 32 медика / Фото Одесской ОГА

      В Подольске Одесской области зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса в области. Именно здесь на прошлой неделе умер 60-летний семейный врач, а ныне COVID-19 подтвердили у более 30 его коллег.

      По состоянию на 25 апреля крупнейшая вспышка в области зафиксирован в Подольске – 88 случаев. В то время, как в Одессе – 52 случая и 30 госпитализированных. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

      Ранее Город Подольск в Одесской области изолировали из-за массовых случаев COVID-19

      Именно в Подольске 19 апреля умер 60-летний врач семейной медицины. Сегодня поступили результаты анализов его коллег, с которым он контактировал в последние дни жизни. Как сообщил председатель Одесской ОГА, 32 медработника получили положительные результаты на COVID-19.

      Окончательные результаты ПЦР-тестов медперсонала городской больницы еще ожидают. Из-за ситуации, что сложилась в городе, экстренно собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям.

      Всего в Одесской области лабораторно подтвердили 183 случая коронавируса, три человека умерли

      Где находится Подольск

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Лечение Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Новости Одессы Новости Украины
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