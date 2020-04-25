В Подольске больше больных, чем в миллионной Одессе: коронавирус здесь подтвердили у 32 медиков

В Подольске Одесской области зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса в области. Именно здесь на прошлой неделе умер 60-летний семейный врач, а ныне COVID-19 подтвердили у более 30 его коллег.

По состоянию на 25 апреля крупнейшая вспышка в области зафиксирован в Подольске – 88 случаев. В то время, как в Одессе – 52 случая и 30 госпитализированных. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

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Именно в Подольске 19 апреля умер 60-летний врач семейной медицины. Сегодня поступили результаты анализов его коллег, с которым он контактировал в последние дни жизни. Как сообщил председатель Одесской ОГА, 32 медработника получили положительные результаты на COVID-19.

Окончательные результаты ПЦР-тестов медперсонала городской больницы еще ожидают. Из-за ситуации, что сложилась в городе, экстренно собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Всего в Одесской области лабораторно подтвердили 183 случая коронавируса, три человека умерли

Где находится Подольск