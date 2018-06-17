В полиции прокомментировали задержание активистов во время Марша равенства в Киеве
Руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко прокомментировал ситуацию вокруг Марша равенства в столице.
Руководитель киевских правоохранителей в частности рассказал о том, что 17 июня полиция задержала 57 человек, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.
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Полиция не отдает предпочтения представителям той или иной акции. Есть сторонники Марша равенства и есть его противники. Каждый, согласно Конституции Украины, имеет право высказывать свою позицию, но должен делать это цивилизованным способом, не нарушая действующего законодательства и не препятствуя друг другу,
– отметил Корищенко.
Он также добавил, что в случае каких-либо провокаций правоохранители будут немедленно реагировать, поскольку их основная задача – безопасность участников мероприятий и недопущение провокаций.
Напомним, столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия. С 6 утра 17 июня в столице неспокойно: правоохранители сообщают о 57 задержанных.
Что такое КиевПрайд?Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.
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