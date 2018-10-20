В сети опубликована еще одна видеозапись с места смертельной аварии под Киевом, в которой погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Владислав Антонов.

24 канал сообщал, что 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Впоследствии стало известно, что в аварии также пострадали актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Они были доставлены в больницу.

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На опубликованном видео зафиксирован разбитый автобус, обломки транспорта и кровь на них. На кадрах видно, что наибольших повреждений претерпела левая передняя часть автобуса, а именно – место возле водителя.

Антонов рассказал, что в момент аварии Поплавская находилась на переднем сидении автобуса, который столкнулся с фургоном. По словам журналиста, у актрисы не было шансов выжить.

Смотрите видео с места ДТП, в котором погибла Поплавская: 18+



Фото с места ДТП с актерами "Дизель Шоу" (Фото 24 канал)

Место аварии, в которой пострадали актеры "Дизель Шоу" (Фото 24 канал)

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.