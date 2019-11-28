В результате ДТП в Одессе столб упал на дом
В Одессе автомобиль въехал в бетонную опору. От удара столб упал на крышу жилого дома.
О том, что автомобиль Honda Civic снес бетонную опору наружного освещения на улице Грушевского в Одессе, написала в Фейсбуке местная жительница Анастасия Собченко.
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Авария в Одессе / Фейсбук Анастасии Собченко
По ее словам, после столкновения с автомобилем столб упал на крышу жилого дома. В результате аварии несколько домов остались без электроэнергии. Информации о пострадавших пока нет.
Утром 28 ноября на трассе Киев – Одесса произошло несколько ДТП. Одно из них завершилось летальным исходом, а в другом столкнулись 11 машин. Причинами всех аварий стал густой туман.