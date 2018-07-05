В России футбол привязывают к политике – это бред, – Юрий Вернидуб

Известный футбольный тренер Юрий Вернидуб поделился впечатлениями о чемпионате мира-2018 в России.

Завтра, 6 июля, на футбольном ЧМ-2018, который в эти дни проходит на территории страны-агрессора, состоятся первые четвертьфиналы. На этой стадии не будет обоих финалистов предыдущего первенства мира, команд Германии и Аргентины, действующих чемпионов Европы португальцев, а также чемпионов мира-2010 испанцев. Мундиаль поражает сенсациями и не известно, исчерпан ли уже их лимит.

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Поделиться ожиданиями от предстоящих четвертьфиналов в разрезе тех матчей, которые уже состоялись, сайт 24 канала попросил главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба.

На этом чемпионате мира болею за Англию, – говорит Юрий Николаевич. – Давно команда не занимала высоких мест на чемпионатах мира и Европы. Хотелось бы, чтобы наконец эта серия прервалась. Английская Премьер-лига – одна из сильнейших в мире. Понятно, что там много иностранцев, однако и классных местных игроков тоже хватает. Очень импонирует мне игра Гарри Кейна и Джесси Лингарда.

Серию пенальти невозможно натренировать

Колумбийцев в 1/8 финала Англия переиграла справедливо?

Пенальти в ворота латиноамериканцев был, дискутировать здесь не стоит. А то, что пропустили в конце компенсированного арбитром времени – банальное несчастье. По игре англичане выглядели не хуже колумбийцев. И это мягко говоря. Другое дело, что Колумбия тоже продемонстрировала хороший футбол. Но особенно острых моментов команда Хосе Пекермана не создала. А послематчевые пенальти – лотерея.

Сейчас бытует мнение, что не совсем это лотерея. Что послематчевые одиннадцатиметровые можно тренировать и моделировать различные ситуации.

Не согласен. На тренировке, в покое, можешь забить десять из десяти, а в игре, после 120-ти отбеганых минут, с кучей эмоций можешь пробить по-разному. Каждый раз эмоции разные. К тому же бьешь не по пустым воротам. Вратари тоже готовятся, могут поймать кураж. Как это можно смоделировать? Или посмотрим с другой стороны. Сколько раз отражал во встрече с хорватами одиннадцатиметровых датчанин Каспер Шмейхель, а команда однако проиграла. Виноват вратарь? Он сделал даже больше, чем мог.

Убежден, что серию пенальти невозможно натренировать. Да и вообще, пенальти – это еще далеко не гол. В позапрошлом чемпионате Украины нашу "Зарю" тоже критиковали, что не забиваем много с "точки". Но посмотрите, сколько одиннадцатиметровых не забили на этом чемпионате мира. Вон, хорват Лука Модрич на предпоследней минуте экстра-тайма мог забивать с отметки и ни одной серии не было бы. Но он не справился. Так что Лука после этого плохой футболист? У меня же в "Заре" таких мастеров нет даже близко.

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В четвертьфинале англичане сыграют со шведами.

Не самый плохой вариант. Меня, правда, удивило, что шведы прошли швейцарцев. Как по мне, сказался опыт шведской команды. У Янне Андерссона опытные, боле старшие игроки. Правда, по организации игровых действий Швейцария мне нравилась больше. В конце концов, Швеция в отборе победила Италию, в групповом турнире чемпионата мира прошла Германию. Вряд ли это случайно. Скандинавы обладают прекрасной обороной. Англичанам нужно хорошо постараться, чтобы ее пройти.

И атака у Швеции довольно сильная – классные нападающие Ола Тойвонен и Маркус Берг, очень сильный атакующий полузащитник Эмиль Форсберг.

Бразильцев уже не назовешь авантюристами



Сборная Бразилии празднует гол в ворота Мексики/ Фото Reuters

Среди команд, которые остались, явным фаворитом называют Бразилию. Согласны?

Да. Качество демонстрируемой командой игры, исполнительское мастерство отдельно взятых игроков эти утверждения должны усиливать. Атака у Бразилии сильная всегда, но не надо забывать, что на этом чемпионате команда Тите почти не пропускает. Как забил им в 1-м туре швейцарец Стивен Цубер, так до сих пор этот гол остается единственным. Нынешних бразильцев уже не назовешь авантюристами. Наоборот, эта команда действует довольно прагматично. Забив в ворота мексиканцев в 1/8-й, бразильцы отошли в оборону, играли на контратаках.

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Согласны, что поединок Бразилия – Бельгия в четвертьфинале будет досрочным финалом?

В принципе, да. Жаль, что они сошлись на такой ранней стадии. Бельгия – команда, которая по качеству игры является одной из лучших на этом чемпионате. И кроме всего это еще и коллектив с характером. Когда Япония во втором тайме встречи 1/8 финала вела 2:0, процентов 70 зрителей, пожалуй, смирились, что будет сенсация. Но команда Роберто Мартинеса умудрилась сделать камбэк. А победный мяч, забитый Насером Шадли, можно вносить в учебники как образец быстрой атаки. Особенно отметил бы действия Кевина Де Брюйне, у которого в этой игре особо ничего не получалось, но именно во время этого выпада он сыграл идеально.

Хрестоматийных комбинаций Бельгия на этом турнире организовала очень много.

Потому что футболисты соответствующего уровня. Посмотрите, кто играет в атаке – Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс. Да, в игре с японцами не все получалось у Янника Карраско. Но вышел Шадли и не просто усилил игру, а забил победный мяч. Также со скамейки хорошо выходит Маруан Феллайни.

Стараюсь вообще не смотреть матчей с участием россиян

По итогам группового турнира наряду с бельгийцами больше всего увлекались игрой хорватов. Однако в уже упоминавшемся вами противостоянии с датчанами на поле была словно другая Хорватия – осторожная, немного даже тяжелая. Думаете, это так ответственность за результат сковывает?

У хорватов сейчас выдающееся поколение футболистов, команда сбалансирована во всех звеньях. В группе они демонстрировали прекрасный футбол. Надеюсь, что как минимум в полуфинал Хорватия попадет. Что касается ответственности во время матчей плей-офф, то ничего удивительного здесь нет. Цена ошибки вырастает с каждой последующей стадией, каждой сыгранной минутой. Конечно, люди невольно начинают действовать осторожнее, с оглядкой на собственные ворота. Это же психология. В групповом турнире ошибку исправить еще можно, а в плей-офф пропустишь и уже неизвестно, отыграешься ли. После этого жди своего счастья еще четыре года.

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Думаю, немного раскованнее среди остальных четвертьфиналистов могут быть шведы. Во-первых, они едва ли не самые опытные. Во-вторых, команда, дойдя так далеко, уже сделала, возможно, даже больше, чем могла. Им терять нечего. Собственно, в поединке со швейцарцами это тоже было заметно.



Юрий Вернидуб может не только рассказать, как надо играть, но и показать / Фото Динамомания

В четвертьфинале Хорватия встретится с Россией ...

Откровенно говоря, стараюсь вообще не смотреть матчей с участием россиян. Что-то меня как отрезало от наших "братьев". Вроде и хотелось бы отметить то достижение, которого достигли футболисты и тренер. Да, они молодцы. Пусть отбивались все 120 минут встречи 1/8-й с испанцами, но своего добились. В тоже время находимся сейчас на сборах в Словении. Здесь есть один российский телеканал. Включаю, а футбольные победы привязываются к политике. Это бред. От такого выворачивает. Поэтому даже не хочу ничего комментировать. Повторюсь: желаю хорватам выйти как минимум в полуфинал.

Мбаппе – это фантастика, а не футболист

Первыми на стадии четвертьфинала сойдутся Уругвай и Франция. Фаворитами в один голос называют французов. Но так же было и перед 1/8-й, когда уругвайцев считали обреченными во встрече с португальцами.

Оксар Табарес выстроил игру уругвайцев очень хорошо, поэтому их победа меня не удивила. Смущает, что в четвертьфинале может не сыграть Эдинсон Кавани. Это большая потеря. В современном футболе принято выделять Лео Месси и Криштиану Роналду, однако Кавани во встрече против португальцев доказал, что он способен решать судьбу важных поединков не хуже, чем эти двое.

Хотите сказать, что конкурентоспособность уругвайцев во встрече с французами будет зависеть от участия или неучастия Кавани?

Без Эдинсона уругвайцам будет труднее, чем с ним. Хотя повторюсь, что команда Табареса сильная прежде всего коллективными действиями. Плюс – впереди есть Луис Суарес. Думаю, будет достойная игра. Право играть в четвертьфинале заслужили оба соперника. Французы во встрече с аргентинцами сыграли удивительно. По количеству звезд Франция превосходит Уругвай ощутимо. Возьмите Поля Погбу, Антуана Гризмана. А Килиан Мбаппе – это вообще фантастика, а не футболист. Думаю, этот парень – главное открытие чемпионата.

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