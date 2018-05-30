В России в жутком ДТП погиб многократный чемпион

Накануне вблизи российского города Тверь в результате страшного ДТП погиб трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель трумфатор первенств Европы по гиревому спорту Иван Мартиневич. Мужчине было 30 лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минспорта Омской области.

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"Рано утром, около 3:30, под Тверью машина, в которой ехал Иван Мартиневич, врезалась в грузовик, стоявший на обочине. Что произошло, пока неизвестно. Возможно, водитель заснул за рулем", – говорится в сообщении.

Как пишет "Газета.Ру", спортсмен из соревнований в Санкт-Петербурге, где взял "бронзу", решил на машине добраться до Москвы, откуда должен был лететь в родной Омск.

По информации "НГС Омск", в машине находились еще несколько человек, которые, вероятно, пострадали. Их имена не называются, однако известно, что Омскую область на форуме представляли Константин Вараксин, Сергей Рисник, Даниил Брюханов, Константин Кудинов, Дмитрий Пугачев, Вера Вяткина и Эдуард Опенлендер.

Отмечается, что чемпион погиб на месте, еще до приезда "скорой".

В Омск тело Ивана Мартиневича доставит его брат, а похоронят гиревика в его родном селе Хохлово Саргатского района Омской области, где он родился.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

К слову, недавно на чемпионате России Мартиневич завоевал бронзовую медаль в категории до 68 кг, а 15 мая на чемпионате Европы в венгерском городе Кечкемет в составе национальной сборной завоевал "золото" в двоеборье.

Напомним, в конце апреля в подмосковных Люберцах умерла 15-летняя российская сноубордистка Дарья Гумен. Трагедия случилась в квартире ее подруги: девушке резко стало плохо, а потом она вообще потеряла сознание и через некоторое время отошла в вечность.