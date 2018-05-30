01:47
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 16°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В России в жутком ДТП погиб многократный чемпион

61 Читати новину українською
Иван Мартиневич
Иван Мартиневич / Соцсети

Накануне вблизи российского города Тверь в результате страшного ДТП погиб трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель трумфатор первенств Европы по гиревому спорту Иван Мартиневич. Мужчине было 30 лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минспорта Омской области.

Читайте также: В Польше внезапно умер молодой спортивный чемпион Украины Минич

"Рано утром, около 3:30, под Тверью машина, в которой ехал Иван Мартиневич, врезалась в грузовик, стоявший на обочине. Что произошло, пока неизвестно. Возможно, водитель заснул за рулем", – говорится в сообщении.

Как пишет "Газета.Ру", спортсмен из соревнований в Санкт-Петербурге, где взял "бронзу", решил на машине добраться до Москвы, откуда должен был лететь в родной Омск.

По информации "НГС Омск", в машине находились еще несколько человек, которые, вероятно, пострадали. Их имена не называются, однако известно, что Омскую область на форуме представляли Константин Вараксин, Сергей Рисник, Даниил Брюханов, Константин Кудинов, Дмитрий Пугачев, Вера Вяткина и Эдуард Опенлендер.

Отмечается, что чемпион погиб на месте, еще до приезда "скорой".

В Омск тело Ивана Мартиневича доставит его брат, а похоронят гиревика в его родном селе Хохлово Саргатского района Омской области, где он родился.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

К слову, недавно на чемпионате России Мартиневич завоевал бронзовую медаль в категории до 68 кг, а 15 мая на чемпионате Европы в венгерском городе Кечкемет в составе национальной сборной завоевал "золото" в двоеборье.

Напомним, в конце апреля в подмосковных Люберцах умерла 15-летняя российская сноубордистка Дарья Гумен. Трагедия случилась в квартире ее подруги: девушке резко стало плохо, а потом она вообще потеряла сознание и через некоторое время отошла в вечность.

Теги: Аварии и ДТП Потери Новости спорта Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1232
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук