19:36
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Ryanair сообщили, когда стартуют полеты из Киева

106 Читати новину українською
Ryanair открыл продажу билетов на рейсы из Киева в Берлин
Ryanair открыл продажу билетов на рейсы из Киева в Берлин / Фото из свободных сетей

Авиакомпания Ryanair запустит первый маршрут из Киева в Берлин уже в сентябре 2018 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Ryanair.

Отмечается, пассажирские авиаперевозки Ryanair начнет на 2 месяца раньше, чем планировалось. Авиарейсы будут осуществляться из аэропорта "Борисполь" 4 раза в неделю.

Читайте также: В "Борисполе" указали на проблемы, которые появятся с приходом Ryanair в Украину

"Это будет первый маршрут Ryanair в Украине, операции начинаются на 2 месяца раньше, чем изначально было запланировано", – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

К слову, покупать авиабилеты из Украины в Германию на рейсы Ryanair можно уже с пятницы, 6 апреля. Первые билеты будут стоить 26,99 евро.

Напомним, 23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.

Теги: Новости Украины авиация Ryanair Новости Киева Транспорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук