В Ryanair сообщили, когда стартуют полеты из Киева

Авиакомпания Ryanair запустит первый маршрут из Киева в Берлин уже в сентябре 2018 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Ryanair.

Отмечается, пассажирские авиаперевозки Ryanair начнет на 2 месяца раньше, чем планировалось. Авиарейсы будут осуществляться из аэропорта "Борисполь" 4 раза в неделю.

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"Это будет первый маршрут Ryanair в Украине, операции начинаются на 2 месяца раньше, чем изначально было запланировано", – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

К слову, покупать авиабилеты из Украины в Германию на рейсы Ryanair можно уже с пятницы, 6 апреля. Первые билеты будут стоить 26,99 евро.

Напомним, 23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.