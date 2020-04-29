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      В селе под Львовом одновременно обнаружили более 20 случаев заражения коронавирусом

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      Коронавирус в селе на Львовщине
      Коронавирус в селе на Львовщине / facebook.com/maks.kozytskyy

      В селе Давыдов, возле Львова, обнаружили более 20 человек, инфицированных COVID-19.

      Информацию об обнаружении большого количества инфицированных обнародовал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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      "Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительные, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", – говорится в сообщении Козицкого.

      Он также отметил, что в поселке осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Среди них – выявление всех носителей вируса, оказание медицинской помощи таким лицам и полная самоизоляция тех жителей села, которые контактировали с больными. Установят ли в селе блок-посты – пока неизвестно.

      Село Давыдов размещено сразу за Львовом. Через село проходит трасса на H09, которая соединяет город с Тернополем и Ивано-Франковском.

      Коронавирус на Львовщине

      По состоянию на 29 апреля во Львовской области зафиксировано 405 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 34 – за предыдущие сутки.

      От опасной инфекции выздоровели 66 человек. Умерли 13 человек. 

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Львова Новости Украины Здоровье
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