В селе под Львовом одновременно обнаружили более 20 случаев заражения коронавирусом

В селе Давыдов, возле Львова, обнаружили более 20 человек, инфицированных COVID-19.

Информацию об обнаружении большого количества инфицированных обнародовал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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"Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительные, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", – говорится в сообщении Козицкого.

Он также отметил, что в поселке осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Среди них – выявление всех носителей вируса, оказание медицинской помощи таким лицам и полная самоизоляция тех жителей села, которые контактировали с больными. Установят ли в селе блок-посты – пока неизвестно.

Село Давыдов размещено сразу за Львовом. Через село проходит трасса на H09, которая соединяет город с Тернополем и Ивано-Франковском.

Коронавирус на Львовщине

По состоянию на 29 апреля во Львовской области зафиксировано 405 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 34 – за предыдущие сутки.

От опасной инфекции выздоровели 66 человек. Умерли 13 человек.