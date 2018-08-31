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В сентябре на Львовщине пройдут учения по противодействию гибридным угрозам Rapid Trident-2018

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Rapid Trident
Rapid Trident / Иллюстративное фото

С понедельника стартуют учения Rapid Trident-2018, которые будут проходить во Львовской области на Яворивском полигоне. Цель учений – научиться противостоять гибридным угрозам.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Громадского радио".

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Отмечается, что основу учений составит одна из бригад, что входит в зону подчинения оперативного командования "Восток".

Мусиенко отметил, что бригада сформирована из бойцов, имеющих боевой опыт. Они будут оттачивать свои навыки и мастерство, которые могут понадобиться им в бою.

Особенностью учений является то, что эти они не будут уже заточены на миссию по поддержанию мира и безопасности, как это бывало всегда, а будут направлены на противодействие гибридным угрозам,
– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что во время учений запланировано моделирование различных ситуаций когда нерегулярные вооруженные формирования, которые поддерживаются государством-агрессором, захватывают власть.

"Кроме того, мы обучаем наших европейских коллег и коллег по НАТО противодействовать этим угрозам, передаем им свой опыт. И мы от них получим важные методологические рекомендации", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

В учениях примут участие все страны Черноморского бассейна, кроме России.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова
Источник: 24 Канал
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