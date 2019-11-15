Почему в бюджете нет обещанного роста: в "Слуге народа" дали ответ

О бюджете на 2020 год и экономическом росте, голосовании по открытию рынка земли в Украине, а также вероятной встрече Зеленского с Путиным – об этом в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" рассказали Роман Лозинский, Галина Янченко, Александр Сурков, Николай Давидюк, Роман Бессмертный, Евгений Назаренко и Роман Сластён.

О бюджете на 2020 год и экономическом росте

Отметим, что после своего назначения премьер-министр Алексей Гончарук озвучил ряд планов его правительства, самым амбициозным из которых было достижение экономического роста на уровне 40% за 5 лет.

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В ответ на обвинение о невыполнении обещаний "Слугой народа" насчет роста экономики депутат этой партии Галина Янченко ответила: "Мы что-то унаследовали от предыдущей власти, от предыдущего парламента и правительства. И знаете, что мы унаследовали? Мы унаследовали пиковые выплаты по внешним долгам".

В 2020 – 2021 годах мы как страна должны просто отдать треть нашего годового бюджета кредиторам. Вот там как раз и заложены деньги, которые мы могли бы потратить на инфраструктуру, на увеличение соцвыплат и прожиточного минимума,

– заверила она.

По словам депутата, увеличить бюджет, который пока не соответствует обещанным 40% роста за 5 лет, помогут несколько законопроектов.

"Это приватизация большая и малая. Мы изменили подход, мы не делаем это в ручном порядке, когда формируется определенный перечень названий предприятий. Мы подошли аналитически и создали критерии. Там не будет места ручному управлению. От приватизации и аренды имущества планируем привлечь примерно 10-12 миллиардов гривен, это примерно 1% ВВП", – рассказала Янченко.

Кроме этого, она подчеркнула, что в бюджете на 2020 год заложен пессимистический вариант дохода от легализации игорного бизнеса.



Доходы бюджета на 2020 год

"Сейчас в Украине и так существует незаконный игорный бизнес, но зарабатывают на нем криминалитет и некоторые правоохранительные органы, которые это "крышуют". Легализовать азартные игры хотят именно для того, чтобы уменьшить подобные схемы и одновременно принести доход в бюджет", – добавила нардеп.

И подчеркнула, что в бюджет заложено 3 миллиарда дохода. Однако это даже не реалистичный, а пессимистический сценарий. Ведь по прогнозам это может быть от 3 до 10 миллиардов гривен.

В каком состоянии законопроекты об азартных играх и приватизацииСтоит отметить, что законопроект по игорному бизнесу пока только доработан Кабмином и подан на рассмотрение в ВРУ. А законопроект, которым отменили перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, проголосован лишь в первом чтении. Однако доход от них уже внесли в госбюджет 2020.

Больше о приватизации – читайте здесь.

Больше о легализации игорного бизнеса – здесь.

Об основных цифрах госбюджета на 2020 год – здесь.

О голосовании по открытию рынка земли

Верховная Рада поддержала законопроект №2178-10 о внедрении рынка земли в первом чтении. Но проголосовали только "слуги народа" и 13 внефракционных. 16 депутатов не голосовали вообще, еще 52 проголосовали против. Кроме этого, 57 человек воздержались, среди них – депутаты "Голоса".

Как пояснил депутат "Голоса" Роман Лозинский, в программе его фракции есть несколько пунктов, которые касаются земельной реформы. В частности говорится, что открытие рынка земли должно происходить прозрачно и открыто. К тому же, рынок земли должен открываться в первую очередь в интересах малых и средних фермеров, а не агрохолдингов.



Народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский

"Что мы видим сейчас? Законотворческий процесс, который на самом деле соединил в себе брифинг Зеленского за чуть больше, чем сутки до голосования, где он говорит о вещах, которых в законе нет. И заявление председателя фракции "Слуги народа" (Давида Арахамии, – 24 канал) после голосования, который сказал, что сложит мандат, если не будет референдума – чего в законе не было", – отметил нардеп.

По его мнению, это показывает, что рынок земли будет открываться не в интересах малых и средних фермеров. Ведь в бюджете нет заложенных средств для их кредитования. Это означает, что они не будут иметь свободных оборотных денег, чтобы купить землю и, самое главное, потом ее обрабатывать.

Мы однозначно за отмену моратория на продажу земли. Но, по мнению фракции "Голос", формулировка "лучше любая реформа, чем никакой" – это точно неправильный подход,

– подчеркнул депутат.

Лозинский также пояснил, что его фракция заняла четкую позицию, чтобы ко второму чтению были приняты конструктивные предложения. И чтобы потом "Голос" мог реализовать все те позиции, которые нардепы критически применяли во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

"А это, кстати, инвентаризация земли, о которой не упоминается. К сожалению, бюджет приняли без соответствующей нормы, без ленты конкретно для бюджетирования, для дешевых малых кредитов фермерам", – отметил народный избранник. И подчеркнул, что не понимает, как "слуги народа" хотят внедрять земельный рынок, если малые и средние фермеры не будут иметь свободных оборотных средств.

Законопроект о рынке земли: что нужно знатьОн предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Сейчас в нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный, а временный – до 1 января 2024 года.



Однако Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Относительно иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки.

На вопрос, добавит ли "Голос" свои голоса, чтобы во втором чтении накопилось 226 минимально необходимых, Лозинский ответил: "Зависит от финального текста законопроекта, который будет вынесен в зал. Если же там не будет принципиальных позиций, которые введут рынок земли в интересах малых и средних фермеров – однозначно, нет".

Галина Янченко отрицала это, сказав, что такие аргументы просто смешны. Потому нардепы проголосовали за законопроект только в первом чтении.

Как происходит парламентский процесс? Сначала законопроект рассматривает комитет, далее – зал в первом чтении. До этого момента ничего в законопроекте не меняется. Далее между первым и вторым чтением не только профильные комитеты, а вообще любой нардеп может вносить правки.

Политолог Николай Давидюк отметил, что за закон голосовали в двух чтениях, потому что он не был готов. А сам президент, получив социологию, сменил риторику.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

"Все законопроекты проходят два чтения. Исключительные истории, когда за законопроект голосуют в первом и в целом. На самом деле, несмотря на то, что был ряд законопроектов, которые наша партия хотела голосовать в целом, по регламенту Верховной Рады, если один депутат против, то председатель Рады не имеет права на это", – заявила Янченко.

Также нардеп призвала всех нардепов, которые не соглашаются с формулировкой закона, вносить правки. Относительно сроков голосования во втором чтении, по мнению Галины, это может произойти в декабре.



Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко

Давидюк отметил, что политики ни разу не проводили честный диалог с людьми по открытию рынка земли. Поэтому многие украинцы относятся к этой идее негативно.

Никто не хочет честного диалога с людьми. Им никто не объяснял. Давайте честно говорить, они напуганы, их раскулачивали. Также помнят приватизацию 90-х годов. Они видели, что их бросили,

– пояснил Давидюк.

"Украинцы помнят немало валютных спекуляций. Люди насыщены негативом. И тут говорят – давайте еще раз. А после этого уже ничего нет. По большому счету, это последняя наибольшая ценность в стране, если не считать людей", – подытожил эксперт.

Что украинцы думают о рынке земли: смотрите видео

О встрече Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет тет-а-тет встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Казахстане. Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный объяснил, что такое желание нормальное и вспомнил историю с предыдущим президентом.

"Мне пришлось этот самый момент переживать с президентом Петром Порошенко. Проходило совещание, на котором сидело все руководство государства. И здесь президент Порошенко начинает требовать в протоколе записать необходимость переговоров 2 октября. Не в рамках "нормандских переговоров", а тет-а-тет с Путиным", – рассказал дипломат, отметив, что это было в 2015 году.

Я ему сказал, что категорически против такого разговора. Как вы представляете себе это? С чем вы будете говорить? Реакция была такова, что я думал, что посыпятся лампы. Надо отдать должное тому, что он сорвался. Я Петра Порошенко знаю давно, но таким я его не видел. Я называл его господин Президент, хотя мог сказать "ты",

– отметил Бессмертный.

"И буквально через минут 40 он приглашает меня и сидит уже только военное руководство государства – начальник Генштаба, министр обороны и глава СБУ. И я вижу совершенно другой разговор. В протоколе такая встреча не значилась, но разговор был. Это не была игра на публику. Это было некоторое непонимание ситуации, которая складывается, и то, что ты хочешь от нее", – вспомнил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.



Экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный

Бессмертный отметил: "В Зеркальном зале, где проходят встречи, есть четыре выхода. Все вышли, они зашли в угол и они (Петр Порошенко и Владимир Путин – "24") имели разговор об освобождении Надежды Савченко. Я понимаю этот мотив, потому что я слышал разговор президентов. Я понимаю это вдохновение".

К слову, на днях первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в Казахстане. Однако министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что сначала проведут встречу "нормандской четверки", а дальше уже будут решать, какие и когда встречи проводить.

Когда состоится встреча в нормандском формате

В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже. По словам Пристайко, дата уже есть, впрочем, ответ России до сих пор ждут.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Еще одним условием было подписание формулы Штайнмайера. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, так что конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

Военный эксперт Александр Сурков отметил, что украинская власть не имеет представления о том, что происходит на стороне боевиков. Все из-за того, что Украина никогда не имела военной разведки.

Во время предыдущих переговоров в нормандском формате Путин брал с собой начальника оперативного управления Генштаба РФ. Он вел переговоры по-другому,

– добавил Сурков.

"В результате этого действующая администрация вообще не понимает, чем руководит Россия и каков ее реальный военный потенциал. Поэтому Зеленский, на мой взгляд, как любой нормальный человек, просто боится. И для него мир – это отсутствие войны и обстрелов", – отметил эксперт.

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Видео второй части программы "Политическая анатомия" за 14 ноября 2019: