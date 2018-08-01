В США арестовали украинских хакеров – членов банды Carbanak, – СМИ

Прокуроры США добились арестов нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса. Подозреваемые являются членами хакерской банды Carbanak, которая является одной из самых плодотворных в мире организаций по киберпреступности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники издания также сообщили об арестах в Сиэтле. Одновременно Министерство юстиции США заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

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В марте испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak – 34-летнего украинца Дениса К. Он с женой и сыном жил анонимно в Аликанте. По информации следствия, банда Carbanak украла до 1 миллиарда евро из банков путем изменения остатков на счетах и, программируя банкоматы на выдачу наличных.

В Испании в эту операцию по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включительно с полицией страны, Европейской банковской федерацией, банками частного сектора и охранными компаниями, ФБР, властями Беларуси, Тайваня и Румынии.

По информации МВД Испании, злоумышленникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. С 50 российских банков деньги были похищены.