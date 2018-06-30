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Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости

В США в обуви мужчины взорвалась видеокамера, которой он хотел снимать под юбками

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В США в обуви мужчины взорвалась видеокамера
В США в обуви мужчины взорвалась видеокамера / Иллюстративное фото

В Соединенных Штатах Америки в штате Висконсин у мужчины в обуви взорвалась видеокамера, которой он планировал сделать фото и видео, подглядывая за женщинами, которые проходят мимо. От взрыва камеры мужчина получил ожоги.

Как сообщает ВВС-Украина, оказалось, что взорвалась батарейка видеокамеры, вмонтированной в обувь 32-летнего мужчины. После взрыва мужчина получил медицинскую помощь.

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Мужчина сам сдался полиции, однако ему не предъявили никаких обвинений, потому что он еще не успел сделать фото и видеозаписи.

В 2015 году в Висконсине приняли закон, который считает фотографирование под юбкой без разрешения тяжким преступлением.

Нарушителю этого закона в штате грозит до 3,5 лет лишения свободы, а также штраф в размере 10 тысяч долларов.

Теги: Новости США LifeStyle Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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